تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة رسميا إلى نهائيات كأس العالم المكسيك 2018 شهر أكتوبر المقبل.

تأهل المنتخب جاء بعد تفوقه مساء أمس الاثنين على المنتخب الصومالي بخمسة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثانية من بطولة إفريقيا والتي تحتضنها ليبيا.

بذلك يؤكد منتخب ليبيا رسميا التأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة؛ حيث يتصدر المجموعة الأولى بست نقاط في انتظار اللقاء الأخير أمام المنتخب الغاني ضمن آخر لقاءات المرحلة الأولى.

يذكر أن منتخب ليبيا يتأهل إلى البطولة العالمية للمرة الثانية تواليا في تاريخ كرة القدم المصغرة الليبية.

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