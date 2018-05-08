ميسي جديد بعيون إيتو.. تعرف عليه

يرى النجم الدولي الكاميروني السابق ولاعب قونيا سبور التركي، صامويل إيتو، أنه بمقدور الفرنسي كيليان إمبابي أن يكون “ميسي جديد” إذا استطاع اللاعب الواعد فهم هذا الكلام.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قال مهاجم برشلونة السابق إنه على مبابي أن يكون قادرا على فهم مايدور من حوله وأن يدير نفسه بشل جيد لأنه يمتلك من الإمكانيات ما يجعله نسخة جديدة من ميسي.

وتمنى إيتو أن تتاح الفرصة له للحديث مع اللاعب الفرنسي حتي يعطيه النصائح الكافية وتوجيهه إلى الأمام، حيث قال إن ليس فقط جودة اللاعب من ستضمن له المسيرة المهنية المميزة بل على اللاعب أن يقود نفسه للحصول على ذات القوة الذهنية التي يتمتع بها ليو ميسي.

واستشهد إيتو بتطور ليو ميسي الذي عاصره منذ أن كان طفلا في 2004، وصعوده للفريق الأول، حيث أوضح إيتو أن ميسي لايزال ذلك الطفل الهادئ ولايزال وفيا لعادته بصناعة الأشياء الرائعة ولم يتأثر بالشهرة والمجد الكبيرين الذي بلغهما.

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