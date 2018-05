وست بروميتش يشيد بأداء حجازى فى أول موسم بالدورى الإنجليزى

المتوسط:

أشاد الحساب الرسمى لنادى وست بروميتش على “تويتر” بالنجم المصرى أحمد حجازى بعد أدائه المتميز مع الفريق خلال مباريات الموسم الحالى فى أول تجاربه بالدورى الإنجليزى.

وكتب الحساب الرسمى لوست بروميتش: “شباك نظيفة متتالية.. أحمد حجازى” فى إشارة إلى تألق نجم دفاع المنتخب المصرى مع الباجيز هذا الموسم.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ19 وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، قبل جولة واحدعلى نهاية المسابقة.

يحتاج وست بروميتش، الذى يضم أحمد حجازى، للفوز فى الجولة الأخيرة عل كريستال بالاس فى ملعب الأخير، مع خسارة سوانزى سيتى مباراتيه المتبقيتين وساوثهامبتون يخسر مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتى فى نفس الجولة حتى يضمن البقاء، وهو أمر بالغ الصعوبة.

جدير بالذكر أن أحمد حجازى شارك فى جميع مباريات وست بروميتش ألبيون بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم.

