نادي طرابلس لذوي الإعاقة يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة

بنغازي-العنوان

توج فريق نادي طرابلس لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد فوزه، اليوم الإثنين في بنغازي، على فريق نادي بنغازي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحصل نادي طرابلس على 39 نقطة مقابل 31 نقطة لفريق نادي بنغازي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 4 أشواط جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط، بحضور لفيف من المهتمين برياضة ذوي الإعاقة وكذلك عدد من الوسائل الإعلامية والإعلاميين الذين حضروا لتوثيق المباراة.

وتعتبر هذه المباراة النهائية لتصفيات كرة السلة للكراسي المتحركة بداية لاختيار منتخب ليبيا للكراسي المتحركة الذي سيمثل الدولة في مختلف المحافل العربية والإقليمية.

وكان فريق نادي طرابلس لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة قد تفوق على فريق المنطقة الغربية، وكذلك تفوق فريق نادي بنغازي على كافة فرق المنطقة الشرقية والشكر موصول لمنسق الإعلام المرئي والمسموع باللجنة البار أولمبية محمد السليني لإظهار المباراة بشكل إعلامي المشرف لتاريخ لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية