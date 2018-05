أرسين فينجر يتلقى عدة عروض بعد إعلانه الرحيل عن أرسنال

المتوسط:

أعلن الفرنسي أرسين فينجر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي أنه تفاجأ من عدد العروض التي تلقاها منذ أن أعلن رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت 22 عاما، وحث ناديه على تعيين خلفه في أقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تلقى أي عروض، أجاب فينغر خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “نعم، أكثر مما كنت أتوقع”.

وتابع المدرب البالغ من العمر 68 عاما، “في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد في أرسنال”، مع تبقي مباراتين له على مقاعد المدربين مع “المدفعجية” قبل نهاية الموسم. وأريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ومن ثم سأرتاح قليلا. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة أتى”.

وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعبه “استاد الإمارات” ضد بيرنلي يوم الأحد، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وما زال النادي اللندني يسعى لحصد أول نقطة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ بداية 2018. وسينهي أرسنال الموسم في المركز السادس في الدوري الممتاز، وهو أسوأ ترتيب له منذ تولي أرسنال زمام المسؤولية عام 1996. كما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثانية تواليا، وأقصي من الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أمام أتليتكو مدريد الإسباني، 1-1 ذهابا وصفر-1 إيابا.

وقال فينغر ردا على سؤال حول ما إذا يجب تعيين المدرب الذي سيخلفه قبل نهائيات كأس العالم في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، “كلما كان الوقت أبكر، كلما كان أفضل”.

ورفض فينغر الافصاح عن الاسم المفضل لديه لخلافته، مشيرا الى ان وأشار إلى أن “الناس (المشجعون) يحتاجون الى الأمل، اضافة الى الحاجة للتحضير للموسم المقبل. يمكنني القول أن التشكيلة لا تحتاج الى الكثير، لأنها تملك إمكانات هائلة”.

ومن الأسماء التي تتردد لخلافة فينغر، هي الايطالي ماسيميليانو أليغري المدرب الحالي ليوفنتوس، ومواطنه كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، ولويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة الإسباني.

وقاد فينغر فريقه إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس إنجلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة. أما موسمه الأفضل فكان 2003-2004 والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.

