الأسطورة فيرجسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر

ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، الأسطورة الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون، الذي خضع مطلع الأسبوع لجراحة بسبب نزيف في المخ، استفاق من غيبوبته.

وكشفت الصحيفة البريطانية، بأن فيرغسون استفاق من غيبوبته اليوم الثلاثاء، وتحدث إلى بعض أصدقائه المقربين.

وأودع فيرغسون (76 عاما) المستشفى داخل وحدة العناية المشددة بعد خضوعه لجراحة عاجلة السبت.

وقاد فيرجسون المان يونايتد إلى سلسلة طويلة من الألقاب بلغت 38 لقبا، خلال 26 عاما من قيادته للشياطين الحمر، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، ودوري أبطال أوروبا عامي 1999 و2008.

