منتخب السعودية يغادر إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر

غادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من مدينة “ماربيا” إلى مدينة “قادش” الإسبانية استعدادا لمباراة الجزائر الودية المقرر إقامتها غدا ضمن خطة تحضير الخضر لمنافسات كأس العالم التي تستضيفه روسيا في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو.

وستكون مواجهة المنتخب السعودي الودية الثانية للمنتخب الجزائري للمحليين، بعد المقابلة الأولى التي جرت يوم 10 يناير الماضي أمام رواندا.

وخلال شهر مايو سيخوض المنتخب السعودي أربع مباريات ودية أخرى حيث ستكون المباراة المقبلة مع اليونان ثم إيطاليا، ومع بيرو، والختامية مع ألمانيا قبل السفر إلى روسيا

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم بمواجهة روسيا، 14 يونيو، ثم أوروجواي في 20 من الشهر ذاته، قبل مواجهة مصر يوم 25.

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