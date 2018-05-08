عروض عدة تلقاها “فينغر” عقب قرار رحيله عن أرسنال

لندن-العنوان

أعلن الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي ارسنال الإنجليزي أنه تفاجأ من عدد العروض التي تلقاها منذ أن أعلن رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت 22 عاما، وحث ناديه على تعيين خلفه في أقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تلقى أي عروض، أجاب فينغر خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “نعم، أكثر مما كنت أتوقع”.

وتابع المدرب البالغ من العمر 68 عاما “في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد (في أرسنال)”، مع تبقي مباراتين له على مقاعد المدربين مع “المدفعجية” قبل نهاية الموسم.

وأضاف “أريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ومن ثم سأرتاح قليلا. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة أتى”.

وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعبه “استاد الإمارات” ضد بيرنلي الأحد، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في المرحلة 37 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وما زال النادي اللندني يسعى لحصد أول نقطة خارج ملعبه في الدوري الانجليزي منذ بداية 2018. وسينهي أرسنال الموسم في المركز السادس في الدوري الممتاز، وهو أسوأ ترتيب له منذ تولي أرسنال زمام المسؤولية عام 1996. كما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثانية تواليا، وأقصي من الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (1-1 ذهابا وصفر-1 ايابا).

وقال فينغر ردا على سؤال حول ما إذا يجب تعيين المدرب الذي سيخلفه قبل نهائيات كأس العالم في روسيا (بين 14 يونيو و15 يوليو)، “كلما كان الوقت أبكر، كلما كان أفضل”.

ورفض فينغر الافصاح عن الاسم المفضل لديه لخلافته، مشيرا إلى أن “الناس (المشجعون) يحتاجون إلى الأمل، إضافة إلى الحاجة للتحضير للموسم المقبل. يمكنني القول أن التشكيلة لا تحتاج إلى الكثير، لأنها تملك إمكانات هائلة”.

ومن الأسماء التي تتردد لخلافة فينغر، هي الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدرب الحالي ليوفنتوس، ومواطنه كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، ولويس أنريكي المدرب السابق لبرشلونة الإسباني.

وقاد فينغر فريقه إلى إحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس انجلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة. أما موسمه الأفضل فكان 2003-2004 والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية