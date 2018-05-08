تغريم الاتحاد الروسي 29 ألف دولار قبل كأس العالم.. تعرف على السبب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تغريم الاتحاد الروسي لكرة القدم 30 ألف فرانك سويسري أي ما يوازى “29 ألف دولار” بسبب الهتافات العنصرية من جماهير روسيا تجاه لاعبي فرنسا.

وتعود الأحداث المزعومة إلى المباراة التي جمعت بين الطرفين مارس الماضي استعدادا لكأس العالم 2018.

وقال الفيفا وقتها إنه سيجمع قرائن وسيطلع على تقرير حكام المباراة للوقوف على ما جرى خلال اللقاء، وهو ما ثبت الهتاف ضد لاعبي فرنسا.

وتعرض لاعبا المنتخب الفرنسي بول بوجبا وموسى ديمبيلي لهتافات عنصرية خلال لقاء منتخبهم الودي ضد روسيا.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية، لورا فليسيل، طالبت بالتحرك لوقف العنصرية ضد لاعبي كرة القدم السود.

وقالت في تغريدة لها على تويتر: “لا يوجد مكان للعنصرية بملاعب كرة القدم. يجب علينا أن نعمل سوياً على المستوى الأوروبي والدولي لوضع حد لمثل هذا السلوك غير المقبول”.

ومن المنتظر أن تستضيف روسيا فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ابتداء من شهر يونيو المقبل، وسط مخاوف بشأن العنصرية والأمن خلال البطولة.

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