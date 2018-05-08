موتا يقرر إنهاء مسيرته الكروية داخل باريس سان جيرمان

أعرب لاعب وسط باريس سان جيرمان، تياجو موتا، عن رغبته في الاعتزال نهاية الموسم الحالي في حديقة الأمراء، معلنا عن اعتزامه العمل كمدرب كرة قدم خلال الفترة المقبلة.

وقال موتا الذي سيكمل في أغسطس المقبل عامه الـ36 في مقابلة نشرت اليوم بصحيفة (ليكيب) الفرنسية “قضيت هنا أعواما رائعة للغاية (ست سنوات ونصف بصفوف باريس سان جيرمان)، وأشعر الآن بأنه ينبغي أن يكون النادي الأخير في مسيرتي”.

وقدم اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية تقييما لمسيرته، معربا عن أسفه بشكل خاص لعدم تمكنه من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقيه السابقين؛ برشلونة الذي فاز على آرسنال في 2006، وإنتر ميلان الذي تفوق على بايرن ميونخ في 2010.

وتابع “كنت أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأفضل، لكن لم يكن كذلك” في إشارة إلى خروج باريس سان جيرمان أيضا أمام ريال مدريد من دور ثمن نهائي دوري الأبطال”.

وعقد موتا مقارنة بين المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري وسابقه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واستطرد “أنشيلوتي يشعرك أنك مسؤول وكان يقول لي: أنت اليوم ستتحكم في خط وسط الملعب، إذا حدث شيء غير جيد ستكون مسؤوليتك وليست مسؤولية المدرب، مع إيمري يجري العمل بشكل مختلف للغاية، يروق له ضبط كل الأمور”.

وكان موتا الذي تعرض لإصابات عديدة خلال مسيرته، فاز بـ27 لقبا كلاعب محترف في عدة أندية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وجنوى وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

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