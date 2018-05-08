تأجيل مباراة صن داونز في أبطال أفريقيا بسبب الاحتفال بالمئوية مع برشلونة

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على طلبه بتأجيل مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تأجيل مباراة صن داونز وحوريا كوناكري

وتقدم فريق صن داونز بطلب للاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراته من 15 مايو الجاري إلى 22 من نفس الشهر بسبب احتفال النادي بمرور 100 عام على إنشائه بإقامة مباراة مع برشلونة الإسباني.

بحسب موقع “سوكا” الجنوب أفريقي فإن الكاف وافق على طلب صن داونز للمشاركة بمناسبة احتفال النادي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وسيلعب صن داونز مع برشلونة في 16 مايو الجاري احتفالا بمئوية النادي الأولى.

واكتفى كل من صن داونز والوداد بنقطة من خلال التعادل إيجابيا بنتيجة 1/1 ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثالثة التي يتصدرها حوريا الغيني بعد فوزه على مضيفه توجو بور التوجولي بنتيجة 2 – 1.

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