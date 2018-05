صحيفة “إكسبريس”: محمد صلاح ينتقل إلى ريال مدريد بـ200 مليون يورو

يبدو أن أيام المجد والنجاح والإبداع فى الملاعب الإنجليزية للفرعون المصرى محمد صلاح أوشكت على الإنتهاء، بعد حديث صحف ووسائل اعلام إنجليزية وأسبانية عن اتفاق ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزى على الحصول على خدمات محمد صلاح، بعد الأداء المتميز لهداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية نقلا عن موقع “دون بالون” الإسبانى أن ليفربول وافق على انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل مقابل 175 مليون إسترلينى أى ما يوازى 200 مليون يورو مع لاعب إضافى.

أضاف التقرير أن فلورنتينو بيريز يرغب فى انضمام محمد صلاح، ونيمار إلى كريستيانو رونالدو فى هجوم ريال مدريد خلال الموسم المقبل، لذلك ستكون مباراة برايتون القادمة للريدز هى الأخيرة للنجم المصرى بالدورى الإنجليزى بقميص ليفربول.

فى سياق متصل، كشفت صحيفة “ديلى ستار”، أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 12 مليون إسترلينى ما يعادل 15 مليون يورو سنويا نظير ارتداء قميص ريال مدريد الإسبانى بداية من الموسم المقبل، لكن مطالب النجم المصرى المادية، أغضبت كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مطالبا إدارة النادى الملكى بعدم إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المصرى.

وسيلعب النجم المصرى محمد صلاح مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26 مايو الجارى على الملعب الأولمبى بالعاصمة الأوكرانية “كييف”.

يسعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالى، وتعويض الجناح الويلزى جاريث بيل الذى بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الريال بسبب تراجع مستواه.

