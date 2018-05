إنييستا يتلقى عرض خرافى من نادى يابانى .. اعرف التفاصيل

بعد ساعات من انتهاء كلاسيكو اسبانيا بين الريال وبرشلونة ، كشفت تقارير صحفية عن تلقى نجم برشلونة أنيستا الذى ودع جماهير الفريق الكتالونى فى مباراته الأخيرة لعرض خرافى من أحد أندية الدورى اليابانى للانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم الحالى.

ذكرت صحيفة “كورييرى ديلو سبورت”الإيطالية، أن أندريس إنييستا قائد البلوجرانا تلقى عرضا بـ 25 مليون يورو سنويا من نادى فيسيل كوبي للانتقال إلى صفوفه وتمثيله فى الدورى اليابانى الموسم المقبل بعد انتهاء مسيرته مع البارسا.

أوضحت الصحيفة، أن مسئولى فيسيل كوبى اليابانى يحضرون عقدا مدته 3 سنوات لضم إنيستا و25 مليون يورو راتب سنوى إضافة إلى الصفقة الكبرى مع شركة النبيذ التى يملكها قائد البلوجرانا.

جدير بالذكر أن هناك أنباء وتقارير قد أكدت اقتراب أندريس إنييستا من اللعب بالدورى الصينى وتمثيل فريق تشونجتشينج ليفان.

