فالفيردى: إنييستا لاعب عظيم ومواجهة فياريال لها أهمية خاصة

المتوسط:

أكد المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى إرنستو فالفيردى،أن مواجهة فياريال المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، والمؤجلة من الجولة 34 للدورى الإسبانى، تمثل أهمية خاصة.

قال فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إن علاقته قوية بفريق فياريال وببعض اللاعبين الذين دربهم أثناء قيادته للنادى، مضيفا أنه قدم موسما عظيما ويحتاج نقاط قليلة للمنافسة على التأهل للمسابقات الأوروبية.

أضاف فالفيردى أن برشلونة قدم موسما رائعا أيضا وحاول الفوز بجميع البطولات لكن روما أفسد جزء منه بعدما ساهم فى وداع الفريق المتوج بالثنائية المحلية لدورى أبطال أوروبا.

أشار مدرب برشلونة إلى أنه بعد حسم اللقب فى الجولات السابقة يسعى لتحقيق الفوز فى المباريات المتبقية، موضحا أن انييستا لاعب عظيم لا يمكن الاستتغناء عنه ولذلك لابد من البحث عن لاعبين آخرين فى الأكاديمية أو الأندية الأخرى لتعويضه.

