المتوسط:

قام التلفزيون الإيراني بفرض رقابة خلال نقل مباراة كولن وضيفه بايرن ميونيخ، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك لتجنب إظهار الحكم الحسناء بيبيانا شتاينهاوس.

ولم يظهر التلفزيون الحكم بمفردها على الإطلاق، وكانت تظهر فقط في اللقطات الجماعية خلال المباراة، وعندما تأتي الكاميرا عليها بمفردها يسارع القائمون على البث بعرض إحصائيات المباراة أو لقطات للجماهير.

وانتهت المباراة بفوز العملاق البافاري 3-1، وسجل أهداف البايرن كل من الكولومبي خاميس رودريغيز، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كورينتين توليسو، في الدقائق 59، 61 و78 على الترتيب، بينما تكفل مدافع الفريق “البافاري” نيكلاس سولي، بتسجيل الهدف الوحيد لكولن بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

The post فيديو .. تلفزيون إيران يخفى الحسناء “بيبيانا” أثناء مباراة البايرن وكولن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية