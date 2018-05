المتوسط:

تحدث المدافع القوى لفريق ريال مدريد الإسبانى دانى كارفخال على ليفربول الإنجليزى الذى سيواجه النادى الملكى فى نهائى أبطال اوروبا هذا الشهر، وقال إن نادي ليفربول يستحق الوصول لنهائى دورى أبطال أوروبا، وأنه لا يعتمد فقط على نجمه الأول محمد صلاح، بل لديه العديد من النجوم الذين يجب الحذر منهم.

ويلتقى ريال مدريد أمام ليفربول 26 مايو الجارى على الملعب الأولمبى بالعاصمة الأوكرانية “كييف” بنهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال كارفخال فى تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ليفربول ليس محمد صلاح فقط، لا يوجد فريق يصل للنهائى معتمدا على لاعب واحد فقط”.

أضاف: “بدأت بالفعل التدرب مع الكرة، لم أشعر بأى ألم خلال الأيام السابقة ، وأنا أضع كل تركيزى على نهائى كييف ، ولن أخاطر بفقدان هذا النهائى”.

وواصل: “ليس من السهل الوصول لنهائى دورى الأبطال، ومن الواضح أن نادينا يملك إدارة رائعة، لدينا فريق رائع وفائز ، ونأمل أن نفوز بالبطولة الأوروبية الثالثة عشرة”.

وتابع: ” إذا فكرنا كثيرًا فى نهائى دورى الأبطال يصبح هاجسًا، الآن نحن نفكر فى الدورى و التقدم على أتلتيكو فى الترتيب”، وعاد كارفخال بالأمس إلى تدريبات فريقه بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى نصف نهائى دورى الأبطال أمام بايرن ميونخ.

The post كرفخال يتحدث ليفربول ودور محمد صلاح قبل نهائى أبطال أوروبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية