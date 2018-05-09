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الكرة الليبية تودع داوود

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الجمهور الرياضي في ليبيا صباح الأربعاء صدمة كبيرة بوفاة أحد نجوم المنتخب الوطني والكرة الليبية في السنوات الأخيرة عمر داوود الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث سير أليم.

ومثّل داوود المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية في العديد من الأحداث الرياضية التي كان أهمها كأس أمم أفريقيا عام 2006 بمصر والتي تعتبر المشاركة الثانية للمنتخب الوطني في هذه البطولة أمم أفريقيا عام 1982.

واشتهر داوود بهدفه في شباك المنتخب السعودي في البطولة العربية عام 2008 التي أقيمت بمصر، الهدف الذي ظل راسخا في أذهان عشاق الكرة الليبية.

ومثل داوود أندية شبيبة القبائل الجزائري والأهلي طرابلس والأخضر قبل أن ينتقل لفريق الصداقة شحات وكان أحد العناصر التي أهدت الفريق بطاقة الترشح للدوري الممتاز وأحرز لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لهذا الموسم.

تويتر انستغرام : وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عمر داوود إثر حادث سير أليم

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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