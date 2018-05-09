كرة القدم الليبية تودع “داوود” الأنيق

العنوان-شحات

توفي صباح الأربعاء أحد نجوم المنتخب الوطني والكرة الليبية في السنوات الأخيرة عمر داوود إثر حادث سير أليم.

ومثّل داوود المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية في العديد من الأحداث الرياضية التي كان أهمها كأس أمم أفريقيا عام 2006 بمصر والتي تعتبر المشاركة الثانية للمنتخب الوطني في هذه البطولة أمم أفريقيا عام 1982.

واشتهر داوود بهدفه في شباك المنتخب السعودي في البطولة العربية عام 2008 التي أقيمت بمصر، الهدف الذي ظل راسخا في أذهان عشاق الكرة الليبية.

ومثل داوود أندية شبيبة القبائل الجزائري والأهلي طرابلس والأخضر قبل أن ينتقل لفريق الصداقة شحات وكان أحد العناصر التي أهدت الفريق بطاقة الترشح للدوري الممتاز وأحرز لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لهذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية