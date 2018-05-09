رابطة مشجعي الاتحاد المصراتي تكرم شاكة

أقامت رابطة مشجعي نادي الاتحاد المصراتي احتفالية خاصة كرمت فيها الرئيس السابق للنادي محمد شاكة نظير ما بذله ويبذله من جهود في سبيل الرقي بالنادي المصراتي الأخضر وجعله ضمن صفوة الأندية الليبية المتميزة والأكثر تطوراً.

وحضر هذه المناسبة الرئيس الحالي للنادي، محمد البيرة، الذي شارك الجماهير الاتحادية احتفاليتهم بتكريم شاكة بدرع الرابطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه من إمكانيات وتضحيات لهذه المؤسسة الرياضية العريقة.

وشارك شاكة كثيرا في النهوض بفريق الاتحاد المصراتي خلال السنوات الأخيرة ويجد احتراماً كبيراً من قبل جمهور فريق الاتحاد المصراتي داخل المدينة.

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