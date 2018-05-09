كاراتيه الجمارك يتألق في الجزائر 

حقق فريق اتحاد الجمارك للكاراتيه نتائج مشرفة بالبطولة الدولية الأولى للكاراتيه التي نظمها نادي وفاق بلخير الجزائري بمشاركة عدة أندية مغاربية.

وحصد الفريق الليبي قلادتين ذهبيتين بفضل التألق اللافت للبطلين مؤيد سويسي ومحمد فرحات، كما حاز على قلادة فضية عن طريق نجمه اللامع علي ناصر المنقاش.

ونجح اتحاد الجمارك في خطف قلادتين من البرونز ظفر بهما الثنائي البارع محمد الشعافي ومحمد الطبال.

ويضم نادي اتحاد الجمارك نخبة من أبرز لاعبي الكاراتيه في ليبيا، الذين حصدوا العديد من النتائج الباهرة في مشاركتهم العربية والأفريقية والدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية