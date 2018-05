القوة الجوية يحسن ضيافة العهد بثلاثية كأس الاتحاد الآسيوي

المتوسط:

حقق نادي القوة الجوية حامل اللقب فوزا غاليا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وأحرز أهداف القوة الجوية كل من أمجد راضي في (د.5) وحمادي أحمد في (د.89) والبديل صالح سدير في (د.90+5 من ركلة جزاء)، في حين أحرز البديل محمد قدوح في (د.90+8) هدف العهد الوحيد.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري على استاد المدينة الرياضية في بيروت.

