توج باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على ليزيربييه من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء على ملعب فرنسا في المباراة النهائية.

وأحرز الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في (د.26) والأوروغوياني إدينسون كافاني في (د.74 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو اللقب الثالث لباريس سان جيرمان هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة للموسم الخامس تواليا بفوزه على موناكو 3-0 في المباراة النهائية، واستعاد لقب الدوري من نادي الإمارة بالذات.

