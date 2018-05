التعادل السلبي يحسم ودية العراق وفلسطين

المتوسط:

انتهى اللقاء الودي بين منتخبي العراق وفلسطين المقام على استاد البصرة الدولي أمس الثلاثاء بالتعادل السلبي، حيث يندرج ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الفلسطيني على استاد البصرة الدولي الذي سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) باقامة المباريات الودية والرسمية عليه إلى جانب ملعبي كربلاء وفرانسو حريري في أربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

وتقام كأس آسيا بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبل في الإمارات، وأوقعت القرعة المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية مع أستراليا وسوريا والأردن، والعراقي في الرابعة مع إيران وفيتنام واليمن.

