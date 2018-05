«الرياضة السعودية» تمنع التائب من المشاركة بمهرجان اعتزال الهريفي

المتوسط:

أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، قرارا بمنع النجم الليبي طارق التائب، محترف نادي الهلال السابق، من المشاركة في حفل اعتزال فهد الهريفي.

وأكد بيان للهيئة العامة للرياضة، أنه يرفض ما قام به اللاعب طارق التائب، على موقع تويتر، من إساءة لنادي النصر، وتقرر منعه من المشاركة، في مباراة حفل اعتزال فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني”.

وجاء قرار الهيئة العامة للرياضة، باعتبارها المتكفلة بحفل الاعتزال، وبدعوة النجوم، للمشاركة في المهرجان، عقب إعادة التائب، لتغريدة مسيئة للنصر وجماهيره، كان قد غرّد بها أحد مشجعي الهلال، الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة لدى جماهير النصر.

وأعاد التائب، نشر تغريدة لأحد جماهير الهلال، كان نصها “بعدما مردغ شعار النصر في الأرض وأذل لاعبيه، يتواضع ويرتدي ذلك القميص المهان، كبير يا البرنس”.

وحذف التائب، التغريدة، وكتب “أنا سويت ريتويت لتغريدة نادي النصر (الخاصة بمشاركة الليبي في المباراة)، وسعيد بالمشاركة في حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي، وعلاقتي طيبة بكل الجماهير السعودية”.

