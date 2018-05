المتوسط:

نعى نادي شباب الجبل وفاة المدافع الدولي عمر داوود بولبن، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث سير أليم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

توفي المدافع الدولي ولاعب «أهلي طرابلس» والمنتخب الوطني سابقا عمر داوود إثر حادث أليم تعرض له فجر هذا اليوم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

يشــار إلى أن مراسم صلاة الظهر والجنــازة ستقــام اليوم الأربعاء بمقـر نادي الصداقة، وسيوارى الجثمــان بمقبرة المدينــة بعد صلاة الظهــر.

The post نادي شباب الجبل ينعى وفاة اللاعب الدولي السابق «دواود بولبن» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية