بلدية شحات تنعى «عمر داود بولبن»

المتوسط:

نعى المجلس البلديّ ببلدية شحات وفاة المدافع الدولي عمر داوود بولبن إلى جميع الأهالي بالبلدية والوسط الرياضي الليبيّ وأسرة نادي الصـداقـة ، الذي غيبه الموت اليوم إثر حادث سير أليم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

توفي المدافع الدولي ولاعب «أهلي طرابلس» والمنتخب الوطني سابقا عمر داوود إثر حادث أليم تعرض له فجر هذا اليوم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

يشــار إلى أن مراسم صلاة الظهر والجنــازة ستقــام اليوم الأربعاء بمقـر نادي الصداقة، وسيوارى الجثمــان بمقبرة المدينــة بعد صلاة الظهــر.

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