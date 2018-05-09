الوافي: شركة جديدة لرعاية فريق النصر

اختار رئيس نادي النصر الشريف الوافي ظهور فريقه في الدور الرباعي بحلة جديدة بعد اتفاق جمع إدارة النادي ومجموعة اعليوان القابضة.

وقال الوافي تصريحاته لـ218 أنه هذه الخطوة هامة لرعاية الفريق الأول وتحفيزية للاعبين قبل بداية مغامرة الدور الرباعي وتشجيع الجمهور من أجل مساندة الفريق للحصول على اللقب.

وسيظهر الفريق لأول مرة بقمصانه الجديدة عندما يواجه الأهلي طرابلس الخميس في الدور الرباعي على أرضية ملعب بنينا.

وتعمل إدارة النصر خلال الفترة الأخيرة على توفير الدعم المطلوب حتى يظهر الفريق بصورة جيدة في الدور الرباعي ويكون منافسا حقيقيا على لقب الدوري الممتاز الغائب على خزائن النادي لسنوات.

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