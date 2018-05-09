الموت يغيب اللاعب عمر داوود

أخبار ليبيا24- خاص

غيب الموت اللاعب الدولي السابق ولاعب الصداقة الحالي عمر داوود إثر حادث سير اليم فجر اليوم الأربعاء في مدينة شحات.

وكان اللاعب قد قاد فريق الصداقة للصعود للممتاز خلال الأسبوع الماضي بعد أن توج الفريق ببطولة الدرجة الأولى على مستوى ليبيا.

يشار إلى أن عمر داوود من مواليد شحات عام 1982 ولعب للصداقة وللأهلي طرابلس والأولمبي ورفيق وكانت له تجربة احترافية في الجزائر مع فريق شبيبة القبائل وفي الدوري السعودي مع فريق الوحدة، كما أنه مثل المنتخب الليبي لكرة القدم في عديد المحافل الدولية وصاحب هدف تاريخي في مرمى المنتخب السعودي في الدقيقة 94 في الدورة العربية 2007.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24