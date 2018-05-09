منتخب الشباب يواجه المنتخب البوركيني السبت

وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب الثلاثاء إلى العاصمة البوركينية واغادوغو، وذلك استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام المنتخب البوركيني يوم السبت القادم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لمنتخبات الشباب بالنيجر العام 2019.

وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية، أن المنتخب سيجري تمرينه الأول مساء اليوم ، بينما سيقام التمرين الثاني مساء غد الخميس على الملعب الجانبي، فيما سيكون التمرين الرئيسي يوم الجمعة القادم على ملعب 4 أغسطس.

يشار إلى أن المباراة ستقام يوم السبت القادم الساعة 16:00 بتوقيت ليبيا على ملعب 4 أغسطس، وهو الملعب الرسمي الذي يخوض عليه منتخب بوركينا فاسو مبارياته الدولية.

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