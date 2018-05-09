تغريدة مسيئة تهدد مشاركة طارق التائب في مهرجان اعتزال الهريفي

أخبار ليبيا24- خاص

باتت مشاركة النجم الليبي المعتزل طارق التائب لاعب الهلال السعودي السابق، في مهرجان اعتزال فهد الهريفي نجم النصر، غدًا أمام فالنسيا الإسباني، محل شك، بسبب قيامه بنشر تغريدة مسيئة للفريق النصراوي.

وأعاد التائب نشر تغريدة لأحد جماهير الهلال مكتوب فيها: “بعدما مردغ شعار النصر في الأرض وأذل لاعبيه، يتواضع ويرتدي ذلك القميص المهان، كبير يا البرنس”.

وبعد قليل حذف التائب التغريدة، وكتب: “أنا سويت ريتويت لتغريدة نادي النصر (الخاصة بمشاركة الليبي في المباراة)، وسعيد بالمشاركة فى حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي، وعلاقتي طيبة بكل الجماهير السعودية”.

يذكر أن التائب كان مدرجًا على قائمة المشاركين في المباراة غدًا مع البرازيلي رونالدينيو، والبرتغالي ديكو، والإيطالي ديل بييرو، والأرجنتيني هيرنان كريسبو، والألباني حسين أزميجاني، المحترف السابق بنادي النصر، وقائد المنتخب المصري الأسبق أحمد حسن.

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