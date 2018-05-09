إيقاف لاعب برشلونة 4 مباريات بعد اعتدائه على مارسيلو بالكلاسيكو

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف سيرجى روبيرتو، مدافع برشلونة، بعد الاعتداء على البرازيلي مارسيلو في الكلاسيكو الأخير الذي جمع بين البارسا وريال مدريد الأحد الماضي وانتهى بالتعادل 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الليجا على ملعب “كامب نو”.

اتهمت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني روبيرتو مدافع البارسا بالاعتداء على مارسيلو بالضرب في أولى دقائق الشوط الثاني من الكلاسيكو، والذي تلقى عليه بطاقة حمراء من حكم المباراة، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار بإيقافه 4 مباريات مقبلة.

اعتداء سيرجى روبرتو على مارسيلو

وقرر مسئولو برشلونة الاستئناف على قرار إيقاف لاعبه سيرجي روبيرتو، الذي من المقرر أن يغيب حتى نهاية الموسم إضافة إلى ذهاب السوبر الإسباني أمام إشبيلية.

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