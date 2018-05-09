سان جيرمان يوافق على انتقال نيمار إلى ريال مدريد مقابل 260 مليون يورو

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني الغريم التقليدي لفريقه السابق برشلونة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما دخلت المفاوضات بين الطرفين في مرحلة متقدمة.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن نيمار التقى مندوبا من نادي ريال مدريد، وذلك في حضور فينيسيوس جونيور الذي لعب في صفوف فلامنجو على سبيل الإعارة، بعدما تعاقد معه الملكي في الصيف الماضي بشرط إبقائه موسمين معارا للفريق البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الملكي استعان بنجمه السابق الظاهرة رونالدو من أجل إقناع نيمار باللعب في صفوف ريال مدريد، كما تواصل فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع والد النجم البرازيلي مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التي نشرها فينيسيوس جونيور مع نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي فضحت مفاوضات النادي الملكي مع النجم البرازيلي، مضيفة أن نادي باريس سان جيرمان اشترط مبلغ 260 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، بعدما ضمه الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

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