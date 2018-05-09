أومتيتي يصدم برشلونة ويرفض عرضاً جديداً لتجديد عقده

دخلت المفاوضات بين الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة وإدارة البلوجرانا في نفق مظلم، ما يهدد برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن إدارة برشلونة عرضت على أومتيتي راتباً سنوياً يفوق ما يتقاضاه حالياً مع الفريق والبالغ 3 ملايين يورو، مع زيادة قيمة الشرط الجزائي من 60 إلى 180 مليون يورو لتجديد عقده المنتهى في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم من جانب إدارة برشلونة لصامويل أومتيتى لم ينل إعجاب الأخير، في حين يرى مسئولو الفريق الكتالوني أنه جيد بما فيه الكفاية ولن يتم زيادته بعد ذلك.

وتمسك صامويل أومتيتي بمطالبه المادية لتجديد عقده مع برشلونة قد يتسبب في أزمة كبيرة تنتهي برحيله عن كامب نو.

وينتظر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، حدوث أية تطورات سلبية في ملف تجديد عقد أومتيتي مع برشلونة لاستقطاب اللاعب إلى “أولد ترافورد”.

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