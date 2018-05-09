داوود يفارق الحياة .. والبلدي شحات يعلن الحداد

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – أعلنت بلدية شحات ونادي الصداقة الحداد ثلاثة أيام متتالية، على روح فقيد الرياضية والمنتخب الليبي ونادي الصداقة عمر داوود ، والذي وافته المنية إثر حادث سير اليم فجر اليوم الأربعاء.

نزيف داخلي

فقيد المستديرة عمر داوود البالغ من العمر 35 عاماً فارق الحياة مباشرة إثر نزيف داخلي جراء إصابته في الرأس، بعد أن تعرض إلى حادث سير أدى إلى وفاته أثناء رجوعه من حفل ساهر للفريق الأول في نادي الصداقة بمناسبة صعوده إلى دوري الأضواء وذلك في منطقة صمبر التي تقع بين مدينتي شحات وسوسة.

ويعد المدافع الراحل عمر داوود أحد أبناء نادي الصداقة، حيث لعب في الفئات السنية في النادي حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان للاعب تجربة وحكاية جميلة وانتقل بعد الصداقة إلى فريق رفيق ومن ثم إلى فريق الأولمبي قبل أن يخوض تجربة ومحطة ناجحة بكل المقاييس مع فريق شبيبة القبائل الجزائري ، قبل أن يغازله الأهلي طرابلس ويضمه إلى صفوفه.

مشوار الوداع

تألق اللاعب وبروزه في المستطيل الأخضر الليبي جعله يرتدي غلالة منتخب ليبيا للشباب، قبل أن يتم استدعاءه إلى المنتخب الليبي الأول في أكثر من مناسبة وكان له دوراً أساسياً ومهماً مع الفرسان، بعد أن عادت كرة القدم بعد الأحداث التي صاحبت البلاد لعب الفقيد مع فريق الأخضر ودارنس قبل أن يختتم مشواره قبل وداع هذه الدنيا مع فريق الصداقة هذا الموسم بتأهل فريقه إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.( وال – بنغازي ) س أ / س ع

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