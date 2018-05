المتوسط:

أجرى فريق الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصة تدريبية استعدادا لملاقاة الأهلي بنغازي في أولى مبارياته بالدور الرباعي، غدا الخميس، بملعب طرابلس.

وتأتي هذه التدريبات ضمن معسكر داخلي بدأه فريق الزعيم للتحضير الجيد لمرحلة التتويج، تحت اشراف المدير الفني دييغوا غارزيتو ومساعديه انطونيو ويونس الشيباني وعقبة السلامي ومدرب الحراس طارق مميش.

