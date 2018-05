المتوسط:

يواصل فريق الأهلي بنغازي استعدادته للمشاركة في بطولة ليبيا لكرة السلة تحت سن 20، التي من المقرر أن تنطلق منافساتها بمدينة بنغازي، الأحد المقبل، بمجمع سليمان الضراط رفقة فرق النصر و المدينة و أهلي طرابلس .

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الأهلي بنغازي، صور لعميات التدريب المستمرة للفريق، استعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

