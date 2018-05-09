كأس العالم 2018.. الكشف عن موعد إعلان قائمة منتخب تونس الأولية

حدد نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، الاثنين المقبل موعداً لإعلان القائمة الأولية التي سيخوض على إثرها منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو المقبلين، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم.

وستخلو القائمة من يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري الذي يعانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهى الإصابة التي ستحرمه من المشاركة في المونديال.

ويلعب المنتخب التونسي 3 مباريات ودية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم أمام البرتغال وتركيا وإسبانيا.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم التي أقيمت بالعاصمة الروسية “موسكو” في ديسمبر الماضي، أوقعت منتخب تونس في المجموعة السابعة بجانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

ويفتتح منتخب تونس مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة إنجلترا في الثامنة مساء 18 يونيو المقبل، بمدينة “فولجوجراد” الروسية.

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