تغريدة تحرم التائب من المشاركة في اعتزال الهريفي

الرياض 09 مايو 2018 ( وال ) – منعت الهيأة العامة للرياضة السعودية، النجم الليبي طارق التائب، محترف نادي الهلال الأسبق، من المشاركة في حفل اعتزال فهد الهريفي.

وأوضحت الهيأة العامة للرياضة السعودية بحسب ما نقله موقع اليوم السابع أن أسباب الرفض لما قام به اللاعب طارق التائب، على موقع تويتر، من إساءة لنادي النصر، وتقرر منعه من المشاركة، في مباراة حفل اعتزال فهد الهريفي اليوم أمام فالنسيا الإسباني”.

وجاء قرار الهيأة العامة للرياضة، باعتبارها المتكفلة بحفل الاعتزال، وبدعوة النجوم، للمشاركة في المهرجان، عقب إعادة التائب، لتغريدة مسيئة للنصر وجماهيره، كان قد غرّد بها أحد مشجعي الهلال، الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة لدى جماهير النصر.

وأعاد التائب، نشر تغريدة لأحد جماهير الهلال، كان نصها “بعدما مردغ شعار النصر في الأرض وأذل لاعبيه، يتواضع ويرتدي ذلك القميص المهان، كبير يا البرنس”. ( وال – الرياض ) س أ / س ع

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