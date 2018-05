عبد اللطيف المشاي يقيم مأدبة عشاء للفريق قبل مواجهة الاتحاد

المتوسط:

أقام عضو مجلس الإدارة، عبد اللطيف المشاي، مأدبة عشاء للفريق الأول لكرة القدم قبيل توجه بعثة الفريق لطرابلس لمواجهة فريق الاتحاد في أولى مباريات رباعي التتويج.

حضر المأدبة نجوم الأهلى القدامى من بينهم، “ونيس خير” و “علي البشاري” و “فرج ساطي” و المرافق الطبي السابق “هاشم الفلاح” و كابتن فريقنا لكرة القدم داخل الصالات “محمد شحوت” و عضو مجلس الإدارة السابق “عيسى السعيطي” و رئيس الجمعية العمومية السابق “يوسف إبراهيم” للرفع من معنويات الفريق و دعمه للرجوع بنتيجة إيجابية من طرابلس .

