صدمة في الوسط الرياضي الليبي بعد وفاة عمر داوود

صدم الوسط الرياضي الليبي صباح اليوم بخبر وفاة اللاعب الدولي السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم ولاعب الصداقة عمر داوود أثر حادث اليم بمدينة شحات مسقط رأسه.

وقاد عمر داوود فريق الصداقة قبل أيام للصعود للدوري الليبي الممتاز بعد حصول الفريق على كأس الدرجة الأولى.

ونعت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم و الأندية الرياضة وسائل الإعلام المختلفة اليوم وفاة اللاعب وانتشرت صوره في كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر عمر داوود (36 عاماً) من الأسماء المعروفة في عالم كرة القدم الليبية والعربية حيث لعب في صفوف المنتخب الليبي وسجل هدفاً شهيراً في مرمى السعودية في البطولة العربية عام 2007.

كما مثل أندية الصداقة و الأهلي طرابلس ورفيق والاولمبي وكانت له تجربة احترافية ناجحة في الدوري الجزائري رفقة شبيبة القبائل ولعب أيضاً في صفوف فريق الوحدة السعودي.

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