شحات تودع “عمر داوود” وسط أجواء مؤثرة والوسط الرياضي يُعزي

شحات-العنوان

ودعت الأسرة الرياضية في مدينة شحات اليوم الأربعاء أحد أبرز نجوم كرة القدم الليبية اللاعب الدولي “عمر محمد داوود” سوط أجواء مؤثرة رسمت الحزن على جميع الحاضرين للجنازة.

وتوفي المدافع “عمر داوود” صباح اليوم عن عمر ناهز (36) عاما، وذلك إثر حادث سير أليم، حيث جرى تشييـع جثمانه بعد صلاة الظهر التي أقيمت في ملعب نادي الصداقة بشحات.

ومثّل داوود المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية في العديد من الأحداث الرياضية التي كان أهمها كأس أمم أفريقيا عام 2006 بمصر والتي تعتبر المشاركة الثانية للمنتخب الوطني عام 1982 في ليبيا.

واشتهر داوود بهدفه الذي ظل راسخا في أذهان عشاق الكرة الليبية في شباك المنتخب السعودي في البطولة العربية عام 2008 في مصر.

وأعلن مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنادي الصداقــة الحداد الرسمي على روح الفقيد لمدة ثلاثـة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء، وإيقاف جميع الأنشطة المُختلفة بالنادي.

وأعرب الوسط الرياضي الليبي في مختلف الاتحادات الكروية والأندية إضافة إلى لاعبي ونجوم كرة القدم والإعلاميين الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بكلمات مؤثرة لوفاة النجم “عمر داوود”.

وكتب الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان على حسابه في موقع فيسبوك “تعازينا القلبية الحارة لكل الأسرة الرياضية في ليبيا في وفاة نجم ومدافع المنتخب الليبي السابق -عمر داوود -لاعب الأهلي طرابلس السابق وفريق الصداقة بشحات.. لا نقول إلا ما يرضي المولى عز وجل – وأنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكتب المصور الصحفي الرياضي محمد الرياني، “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رحمك الله عمر داوود وأدخلك الله فسيح جنانه”.

وأضاف الرياني “التعازي في صفحات الفيس تؤكد مدى حب الرياضيين والجمهور لك واحترامك للجميع.. نعزي أنفسنا وأهلنا في شحات ونادي الصداقة ونقول لهم العزاء واحد في كابتن وروح الفريق والمنتخب سابقا.. وداعا عمر داوود”.

وقال لاعب النادي الأهلي بنغازي جبريل البقرماوي “رحمة الله عليك يا قدوتي”.

وقال لاعب المنتخب وفريق النصر سابقا الدولي خالد حسين “أدعو له بالرحمة و المغفرة.. الله يرحمه ويسامحه ويجعل مثواه الجنة”.

من جهته، قال الإعلامي ومقدم البرامج الرياضية نزار المتجول “أتمنى تسمية ملعب نادي الصداقة من قبل الجماهير والإدارة المحترمة باسم المرحوم بإذن الله “عمر داوود”.. من يدعم الاقتراح فليشارك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية