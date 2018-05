المتوسط:

حقق البريطاني كايل إدموند أحد أهم انتصاراته في مسيرته بالتنس بعد تغلبه على المصنف الأول على العالم سابقا نوفاك ديوكوفيتش 6-3 و2-6 و6-3 في الدور الثاني ببطولة مدريد المفتوحة يوم الأربعاء.

وانهزم ديوكوفيتش، بطل مدريد مرتين، في مجموعة فاصلة هذا العام وسبق أن خسر في المجموعة الأخيرة أمام مارتن كليزان ودومينيك تيم وتارو دانييل لتستمر معاناة اللاعب الصربي البالغ من العمر 30 عاما.

وكسر إدموند الإرسال في الشوط الثامن بالمجموعة الفاصلة في طريقه لتحقيق الانتصار 14 له هذا العام.

وسيلتقي إدموند المصنف 22 عالميا مع المصنف الثامن البلجيكي ديفيد جوفين في الدور الثالث.

ولم يصل ديوكوفيتش، الذي ابتلي بإصابة دامت طويلا في المرفق، إلى دور الثمانية في أي بطولة منذ ويمبلدون العام الماضي.

The post إدموند يتغلب على ديوكوفيتش ببطولة مدريد المفتوحة للتنس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية