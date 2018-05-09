تغريدة التايب.. غلطة الشاطر بعشرة

حرمت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اللاعب طارق التايب، من المشاركة في مباراة اعتزال الكابتن فهد الهريفي، بين فريقي النصر وفالنسيا الإسباني، على خلفية ما اعتبر إساءة من التايب لنادي النصر وجماهيره.

وقالت الهيئة في بيان نشرته في حسابها الرسمي على “تويتر”، “الهيئة العامة للرياضة ترفض ماقام به اللاعب طارق التايب في تويتر من إساءة لنادي النصر وتقرر منعه من المشاركة في مباراة حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي أمام فريق فالنسيا الإسباني”.

وجاء قرار الهيئة بعد أن قام التايب بإعادة نشر تغريدة لأحد مشجعي الهلال اعتبرتها الهيئة مسيئة لنادي النصر وجماهيره، وتسببت بحالة غضب بين جماهير النصر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة “أن ما حملته تغريدات التايب بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وأضافت: كان الأجدر باللاعب تحري الدقة في مثل هذه التغريدات وعدم الانسياق خلفها وتأييدها بأي صورة كانت”.

وقدم التايب اعتذاره عن إعادة نشر التغريدة، مؤكدا أنه يكن لجماهير النصر كل الاحترام والتقدير.

خلال مسيرتي الرياضية وفى كل الدول الي لعبت فيها ماعمري صرحت او تكلمت فى اي نادي واحترم جماهير الاندية كلها بالنسبة للرتويت انا وضحت للجميع اول من نزلت للرياض قبل شوي فى المطار شفت صورة حساب النصر ان طارق مشارك فى اعتزال فهد الهريفي سويت رتويت للصورة ماشفت الكلام المكتوب اصلا

— طارق التايب (@Tareqaltaib_14) May 8, 2018

وانا أكن للجماهير النصر كل الاحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد الهريفي للمشاركة فى حفل اعتزاله ، كان سوء تفاهم واعتذر من الجميع معقولة اجي من اسطنبول الى الرياض عشان أقول كلام مو زين على نادي النصر ومعظم أصدقائي كلهم نصراويين .

— طارق التايب (@Tareqaltaib_14) May 8, 2018

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