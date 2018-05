برشلونة يكتسح فياريال بخماسية ويحسم لقب الدوري الأسباني

المتوسط:

واصل ليونيل ميسي هز الشباك وسجل هدفا جديدا ليقود فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات بفوزه على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الـ34.

وعزز برشلونة رصيده في صدارة جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 90 نقطة علما بأنه حسم لقب المسابقة مبكرا، في المقابل تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس خاصة وأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر 5 مباريات.

وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان فيليب كوتينيو في (د.11) وباولينيو جونيور في (د.16) وميسي في (د.45).

وفي الشوط الثاني، سجل البديل نيكولا سانسوني هدفا لفياريال في (د.54) ولكن برشلونة رد بهدفين سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي (د.87) والثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ميسي رصيده إلى 34 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم واقترب خطوة كبيرة من جائزة الحذاء الذهبي حيث يتصدر قائمة أفضل الهدافين في بطولات الدوري المحلية بأوروبا بفارق ثلاثة أهداف أمام المصري محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا حتى الآن لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي.

