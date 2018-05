إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات لاعتدائه على لاعب “الملكي”

المتوسط:

يغيب سيرجي روبرتو مدافع برشلونة عن مباريات فريقه المتبقية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم وكذلك عن أول مواجهة في الموسم المقبل بعد إيقافه أربع مباريات لاعتدائه بدون كرة على مارسيلو لاعب ريال مدريد خلال التعادل 2-2 على ملعب نو كامب في قمة متوترة يوم الأحد الماضي.

وأعلن الاتحاد الاسباني للعبة العقوبة بموقعه على الانترنت في بيانه الأسبوعي الخاص بالقرارات الانضباطية وذلك بعد الاطلاع على تقرير الحكم اليخاندرو هرنانديز.

ونال روبرتو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بسبب اعتدائه بدون كرة على مارسيلو.

وغاب روبرتو بالفعل للايقاف عن مباراة اليوم الأربعاء امام ضيفه فياريال وكذلك عن آخر مباراتين في ضيافة ليفانتي وعلى أرضه أمام ريال سوسيداد حيث يسعى برشلونة المتوج باللقب لان يصبح أول فريق ينهي دوري الدرجة الأولى الاسباني دون هزيمة منذ 1933.

وسيغيب اللاعب الدولي الاسباني كذلك عن أول مباراة لبرشلونة في الدوري في الموسم المقبل عندما يبدأ العملاق القطالوني حملة الدفاع عن اللقب.

وفي مباراة القمة يوم الأحد الماضي حصل ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء إضافة إلى طرد روبرتو كما حدثت مشادات بين اللاعبين في أرض الملعب.

