تشيلسي يبتعد عن دوري الأبطال

(رويترز) – تعرض تشيلسي لضربة قوية لمساعيه المتأخرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله بملعبه 1-1 مع هدرسفيلد تاون المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز، الأربعاء.

وتقدم هدرسفيلد، الذي كان بحاجة لنقطة من أجل تجنب الهبوط، بشكل صادم في الدقيقة 50 عندما مرر آرون موي كرة طويلة استقبلها لوران دوبواتر الذي تخطى الحارس ويلي كاباييرو عند حافة منطقة الجزاء ليسجل في المرمى الخالي.

وكانت هذه أول محاولة من هدرسفيلد على المرمى وانتظر تشيلسي 13 دقيقة ليدرك التعادل عندما حاول مدافع إبعاد الكرة لكنها اصطدمت برأس ماركوس الونسو لتتجه نحو الشباك.

وضغط تشيلسي من أجل الفوز لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد تصدى لضربة رأس أندرياس كريستينسن لتصطدم الكرة بالقائم.

وصمد الضيوف لضمان البقاء بدوري الأضواء بينما ظل تشيلسي بعيدا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال إذ يحتل المركز الخامس مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.

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