هل يفعلها محمد صلاح الليلة فى حفل ليفربول بـ”آنفيلد”

ليلة استثنائية جديدة فى مسيرة الفرعون المصرى محمد صلاح الليلة، حيث يحتضن ملعب “آنفيلد”، حفل توزيع جوائز الأفضل لموسم 2017 – 2018 فى نادى ليفربول، حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى، فهل يفعلها الفرعون؟

ويعد محمد صلاح مرشحا بارزا للفوز بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول لهذا الموسم، نظرا للمستويات الرائعة التى ظهر عليها مع “الريدز”، والأرقام القياسية التى نجح فى تحقيقها وتحطيمها على مدار مشواره مع الفريق بجانب المساهمة فى صعود ليفربول إلى المباراة النهائية بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

كما يعد اللاعب المصرى مرشحا بارزا للفوز بجائزة “هدف الموسم” فى نادى ليفربول، إذ ينافس بـ 5 أهداف على حصد تلك الجائزة، بعد تم اختيار هدفه الأول فى شباك ستوك سيتى بالمباراة التى جمعت الفريقين يوم 29 نوفمبر الماضى بملعب “بريطانيا ستاديوم”، بجانب الهدف الذى سجله فى شباك إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما فى العاشر من ديسمبر الماضى بملعب “آنفيلد”، والهدف الذى سجله من منتصف الملعب فى شباك مانشستر سيتى بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب “آنفيلد” يوم 14 يناير الماضى، كذلك الهدف الذى سجله فى شباك توتنهام فى الرابع من فبراير الماضى، والهدف الأول الذى سجله فى شباك روما الإيطالى فى “ذهاب” نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

