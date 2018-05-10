منتخب ليبيا للـ”ميني فوت “يسحق غانا ويعبر لنصف نهائي أفريقيا

العنوان-طرابلس تأهل المنتخب الليبي للكرة المصغرة “ميني فوت” إلى الدور النصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية للعبة، إثر تغلبه على منتخب غانا برباعية نظيفةـ وذلك لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا. المباراة التي جرت أمس الأربعاء على أرضية ملعب نادي المدينة، دك فيها المنتخب الليبي شباك منافسه في أربعة مناسبات بإمضاء …
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صحيفة العنوان الليبية
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