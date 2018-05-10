زفيريف وثيم إلى ثمن نهائي مدريد

صعد النمساوي دومنيك ثيم لثمن نهائي مدريد المفتوحة للتنس بفوزه الصعب على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وبعد مباراة امتدت لساعتين وثلاث وعشرين دقيقة عانى اللاعب النمساوي في المجموعة الأولى وفقدها بستة لأربعة لكنه تدارك الموقف وتمكن من إعادة الأمور لصالحه بحسمه للمجموعتين الثانية والثالثة بستة لثلاثة وسبعة لخمسة ليضرب موعدا في دور الستة عشر مع الكرواتي بورناكوريتش الذي أطاح بالألماني يان لينارد شتروف.

كما انضم الألماني ألكسندر زفيريف لركب المتأهلين لثمن النهائي بتجاوزه الروسي إيفجيني دونسكوي بمجموعتين نظيفتين.

ولم يواجه اللاعب الألماني أية مشاكل في تسيير الأمور لمصلحته وأكمل المجموع الأولى من دون عناء بستة أشواط لإثنين.

وفي المجموعة الثانية حاول اللاعب الروسي تحقيق المفاجأة وقاوم لغاية الشوط الثاني عشر الذي خطف به زفيريف نقطة المجموع ما أعطاه بطاقة الترشح لثمن النهائي.

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