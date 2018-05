“الأباتشى” الأرجنتينى يتوج بالدورى مع فريق بوكا جونيورز

المتوسط:

احتفل الأباتشى الأرجنتينى تيفيز مع فريقه بوكا جونيورز باحراز لقب الدورى الأرجنتيني لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مستضيفه جيمناسيا مساء أمس، ليتقدم بأربع نقاط عن أقرب منافسيه قبل مباراة واحدة من النهاية.

وافتتح الفريق الزائر التسجيل فى الدقيقة 12 عبر بابلو بيريز، لكن نيكولاس كولاتسو لاعب بوكا السابق أدرك التعادل لصاحب الأرض 20 دقيقة بعد ذلك.

واستعاد بوكا التقدم فى الدقيقة 57 عندما استفاد رامون ابيلا من خطأ دفاعى، لكن براهيان اليمان القادم من أوروجواى أدرك التعادل مرة أخرى لجيمناسيا قبل تسع دقائق من النهاية.

وحافظ بوكا على التعادل ليحصد نقطة واحدة تعني أن جودوي كروز صاحب المركز الثاني لن يلحق به.وقال المهاجم كارلوس تيفيز، “أنا سعيد بفوزنا باللقب للمرة الثانية على التوالى، اللقب كان مستحقا لأننا كنا الأفضل طيلة الموسم”.

وسيطر فريق المدرب جويرمو باروس سكيلوتو على البطولة منذ البداية ليحصد لقبه 33 في الدوري.

